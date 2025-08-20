Após ser chamado de ‘babaca’, Eduardo Bolsonaro manda resposta para Silas Malafaia; veja o que ele disse

Notícias do Brasil – O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se pronunciou nas redes sociais após o vazamento de um áudio do pastor Silas Malafaia direcionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no qual Malafaia chama Eduardo de “babaca” e relata ter dado um “esporro” no filho do ex-presidente. Na gravação, o pastor critica a postura nacionalista de Eduardo e afirma: “Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio para ele de arrombar. E disse: a próxima que tu fizer, gravo um vídeo e te arrebento… Vai para o meio de um cacete, pô.”

PUBLICIDADE

AGORA: A Polícia Federal (PF) divulga áudio de Silas Malafaia xingando Eduardo Bolsonaro em conversa com Jair Bolsonaro. O pastor ainda incentiva o ex-presidente a desrespeitar as ordens de Alexandre de Moraes. pic.twitter.com/haWMeV6Yr0 — CHOQUEI (@choquei) August 20, 2025

Em resposta ao áudio vazado, Eduardo Bolsonaro afirmou que as gravações estão sendo usadas como “cortina de fumaça” e reafirmou seu apoio ao pastor: “Tem circulado uns áudios do pastor Silas Malafaia, vazaram mais uma vez, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Flávio Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada. Diante de tudo isso estou aqui para dizer pastor Silas Malafaia estamos juntos. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero onde eles não sabem mais o que fazer.”

PUBLICIDADE

Leia mais: Em áudio cheio de palavrões pastor Silas Malafaia chama Eduardo Bolsonaro de ‘babaca que fala merda’; ouça

O pronunciamento ocorre no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou busca e apreensão contra Silas Malafaia. A ação foi cumprida pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o pastor retornava de viagem ao exterior. Durante a operação, Malafaia teve o celular apreendido.

PUBLICIDADE

Segundo a decisão judicial, o pastor teria atuado como “orientador e auxiliar das ações de coação” promovidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Moraes determinou, ainda, que Malafaia está proibido de sair do país e deve entregar seus passaportes no prazo de 24 horas.

O caso integra investigações sobre suposta coação de autoridades no curso da Ação Penal nº 2668, em trâmite no STF, que apura possíveis tentativas de golpe de Estado entre 2022 e 2023. A situação tem gerado repercussão nacional e internacional, em meio a tensões políticas envolvendo figuras de destaque do governo anterior, apoiadores políticos e líderes religiosos com influência significativa.

O episódio evidencia o papel de aliados próximos de Bolsonaro nas estratégias políticas e reforça o impacto das investigações do STF no cenário político atual, mantendo atenção sobre possíveis desdobramentos legais e declarações públicas de envolvidos.