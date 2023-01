Após ser presa pela PF, Ana Priscila é apontada como ‘militante de esquerda’ infiltrada nas manifestações bolsonaristas

Redação AM POST*

A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde desta terça-feira (10), Ana Priscila Azevedo, filmada participando da invasão as sedes dos três Poderes no domingo (8), em Brasília. Ela foi detida em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, mas acabou sendo transferida para a capital do país.

Continua depois da Publicidade

Apontada como uma das líderes dos atos de vandalismo praticados no domingo, na sede dos Três Poderes, em Brasília, Ana Priscila Azevedo passou de símbolo dos extremistas a vilã. Após sua detenção, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passaram a classificá-la como “infiltrada”, “militante de esquerda” e “petista”.

Nas redes sociais, ela sugeriu ações violentas na capital e incitou bolsonaristas para uma “tomada de poder”.

No dia dos ataques, Ana Priscila aparece perto da rampa do Congresso Nacional, um dos lugares atacados pelos manifestantes. Há também imagens que mostram a mulher dentro do Palácio do Planalto durante a invasão.

Continua depois da Publicidade

Um dia antes dos atos terroristas, a bolsonarista fez uma publicação em uma rede social em que afirma que o Brasil iria “parar” e que os Três Poderes seriam “sitiados”.

Cuidado c/ a Ana Priscila de Azevedo, ela é anti-Bolsonaro e anti-Lula, mas está usando o nome do Pres. p/ usar as manifestações em prol do seu projeto de intervencionista.

É apaixonada pelo Gen. Mourão e tb bloqueia todos q falam q a estratégia dela é colocar Alckmin no poder. pic.twitter.com/e9sftT62CR Continua depois da Publicidade — elyane de Jesus (@elyanedjesus) January 8, 2023

Continua depois da Publicidade

Em um grupo de Telegram criado em dezembro, Ana Priscila Azevedo convocava os quase 30 mil membros a irem para Brasília. Ela cita, no dia 6 de janeiro, “caravanas vindas de todo o Brasil” e diz que “a Babilônia vai cair”.

ANA PRISCILLA AZEVEDO UMA DAS LIDERES E ORGANIZADORA DOS ATOS TERRORISTAS EM VIDEO COM AMIGOS. pic.twitter.com/Iip48YaO3g — LÚCIFER (@Belzebu___666) January 8, 2023

Nesse vídeo da pra ver Ana Priscila Azevedo dentro do prédio junto com os outros já depredando tudo, muito antes das pessoas entrarem no prédio.#ondestaanapriscilaazevedo pic.twitter.com/Fkzss1Aq9u — Jaqueline Malaquias (@JaquelineMalaq3) January 10, 2023

CNN informa que a TERRORISTA Ana Priscilla de Azevedo acaba de ser presa.

Comente: BEM FEITO pic.twitter.com/E6miY88MQN — Janoninho (@_Janoninho) January 10, 2023

Depois que foi presa, a rede bolsonarista radical mudou o comportamento em relação a Ana Priscila. Ela passou a ser considerada uma sabotadora.

Agora todos sabem quem é a militante petista Ana Priscilla Azevedo, vagabunda infiltrada com seus iguais nas pacíficas manifestações da direita.

A esquerda, onde a "missão dada é missão cumprida", é o reduto de tudo que não presta na humanidade. pic.twitter.com/d5BSKyKTJ5 — Fátima Melero (@Fatima_Melero1) January 9, 2023

"LIGAÇÕES PERIGOSAS"

PETISTA Ana Priscila Azevedo e *Dom Werneck*, armaram emboscada para o povo brasileiro Estavam juntos quebrando tudo! Detidos mas, não estão presos. Postou vídeo fazendo continência como quem diz,…

"missão dada, é missão cumprida"! pic.twitter.com/ykILIQfbYE — Ruggero Rommasi🇮🇹 (@RRommasi) January 10, 2023

GRAVISSIMO. ESTELIONATÁRIOS .Talvez você tenha doado Pix para a Ana Priscila de Azevedo e até brigado com pessoas por causa dela. Agora o que vocês não sabiam era que ela e seu namorado (Dom Werneck) detestam o Bolsonaro. Os dois estão no vídeo. Estão pelo QG de Brasília. pic.twitter.com/NptsPyp7ce — Monica Moreira 2️⃣2️⃣🇧🇷🇧🇷 (@Monica_M_Lima) January 9, 2023

*Com informações do O Globo