Após tentar matar namorada com mais de 60 socos, homem está decretado por facção: ‘é sal’

Notícias do Brasil – O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, conhecido por sua trajetória nos esportes, encontra-se detido após agredir brutalmente sua namorada, Juliana Garcia dos Santos, no último sábado (26) com mais de 60 socos.

O incidente ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte, e deixou a vítima gravemente desfigurada, conforme relatórios médicos e imagens de câmeras de segurança que documentaram o momento do ataque.

A situação se agrava para Igor, que agora enfrenta a fúria de uma facção criminosa local. A organização declarou um “decreto” de vingança, prometendo retaliar o agressor pelo ato cruel cometido contra Juliana.

Em um depoimento à polícia, Igor alegou que visitou a casa da ex-namorada apenas para recuperar suas roupas, mas acabou tendo um “surto claustrofóbico” que o levou à agressão. Logo em seguida confessou que a tentativa de feminicídio foi causada por ciúmes.

Isolado em uma cela, ele teme pela própria vida, já que a facção se manifestou de forma clara, utilizando a expressão “é sal”, indicando a intenção de matá-lo.