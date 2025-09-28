A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Aposta de Porto Alegre leva sozinha R$ 80,6 milhões na Mega-Sena 2920

As dezenas sorteadas foram: 08 – 12 – 16 – 19 – 31 – 58.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 13:01

Notícias do Brasil –  Uma única aposta acertou os seis números do concurso 2920 da Mega-Sena, realizado neste sábado (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado foi registrado em Porto Alegre (RS) e garantiu, de forma solitária, o montante de R$ 80.688.743,70.

As dezenas sorteadas foram: 08 – 12 – 16 – 19 – 31 – 58. Além do prêmio principal, a faixa da quina contemplou 117 apostas, que levarão R$ 28.705,88 cada. Já os valores das demais faixas seguem as regras do concurso e são calculados conforme o número de ganhadores e o total arrecadado nesta edição.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para a próxima terça-feira (30), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. A realização ocorrerá novamente no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme calendário oficial dos concursos.

O resultado deste sábado movimentou a expectativa dos apostadores em todo o país, especialmente por se tratar de um prêmio superior a R$ 80 milhões, conquistado por um único bilhete. Em Porto Alegre, cidade de origem da aposta vencedora, a curiosidade em torno do novo milionário cresceu após a divulgação das dezenas.

Com a definição do concurso 2920, a atenção agora se volta para o sorteio de terça-feira (30), quando um novo ciclo de apostas se abre com a possibilidade de um prêmio inicial de R$ 3,5 milhões. As dezenas sorteadas e a premiação desta edição permanecem como referência para quem acompanha a sequência dos concursos da Mega-Sena.

