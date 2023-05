Apostolo Valdemiro Santiago vive maré de azar, leva golpe de R$ 800 milhões, perde jato e é despejado

Redação AM POST*

O apóstolo, Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, não está sem sorte e vê seu império ruir. Após golpes financeiros dentro da própria família, somando um montante de R$ 800 milhões, o religioso precisou fechar templos e emissoras por causa de dívidas.

Uma mansão pertencente à Igreja Mundial, localizada em Ilhabela, no litoral paulista, foi recentemente penhorada pela Justiça por conta de uma dívida de IPTUs vencidos que totalizam mais de R$3,8 milhões, além de 50% de um apartamento do pastor. Os advogados de Valdemiro argumentam que a igreja enfrentou “dificuldades financeiras, principalmente devido ao longo período de pandemia”.

De acordo com o critério de quantidade de templos, a Igreja de Valdemiro figura entre as dez maiores instituições evangélicas do País. No entanto, desde 2019, a Mundial enfrenta uma grave crise, com dívidas milionárias e diversas polêmicas.

Valdemiro já perdeu um jatinho, o qual foi dado em penhor pelo próprio ex-genro, Filipe Iannie, que assinou um termo colocando a aeronave como garantia de pagamento de uma dívida, em 2018. De acordo com Rogério Gentile, do Uol, a Justiça de São Paulo penhorou o bem devido a um processo movido pelo Nacional Bank.

A instituição financeira cobrou uma dívida de cerca de R$ 21,4 milhões da empresa Intertevê Serviços Ltda, que é do pastor. O Nacional Bank acusou o dono da Mundial de tentar burlar a Justiça, transferindo a aeronave para o nome da empresa Eu Transpiro Adoração, que é de uma de suas filhas.

Valdemiro Santiago amargou também um suposto golpe de R$ 800 milhões sofrido pela filha, Raquel Santiago, que se separou do Filipe Iannie. Conforme o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o rapaz juntou o dinheiro durante o casamento e ficou com todo o montante após a separação. Revoltado com a má administração da filha nas questões da igreja, o pastor afastou a herdeira de cargos importantes da Mundial.

Filipe Iannie se manifestou na época e disse à coluna de Leo Dias: “Eu mesmo preferi entrar em contato. Inclusive, pedi para os meus advogados não se pronunciarem. Eu não recebi R$ 800 milhões na minha separação. Eles [Os Santiago] é quem devem as minhas empresas milhões e não pagam”.

De acordo com informações da revista Veja, em 2021, Valdemiro foi pego recebendo 1,2 milhão de reais da própria igreja, o que foi considerado pela Justiça como uma manobra para tentar transferir irregularmente o patrimônio.