Apresentador Amaury Jr é detonado na web após postar encontro com Moraes: “Sujou as mãos”

O apresentador Amaury Jr. recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais depois de publicar, no último sábado (17), uma imagem em que aparece acompanhado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no Restaurante Bela Cintra, localizado no Jardim Paulista, na região central de São Paulo, especializado em culinária portuguesa. A presença de atores, cantores, artistas e políticos é comum no estabelecimento.

Nos comentários, internautas detonaram tanto o magistrado quando o apresentador, que não respondeu os comentários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sábado em boa companhia no Restaurante Bela Sintra. Com o Ministro Alexandre Moraes e José Roberto Maluf , presidente da TV Cultura”, escreveu Amaury na legenda.

“50 anos de carreira queimada em um post”, escreveu um internauta. “A indignação silenciosa do Brasil contra o destruidor da democracia expressa nos milhares de comentários sobre esta foto torpe e lamentável . Amaury , não se deixe levar pra quem está no caminho do esgoto da história”, disse o comentarista político Jorge Adrilles.

“Poxa Amauri. Que merda de Foto”, disparou outro seguidor indignado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*