Arthur Neto vai coordenar debates sobre educação política de instituição jurídica nacional

Redação AM POST

O ex-senador e ex-ministro da República, Arthur Virgílio Neto, é o novo responsável por coordenar a área acadêmica dos cursos de Capacitação Continuada para Servidores Públicos e Equiparados, bem como de Educação Política e Social do Núcleo de Educação Política e Renovação (NEPR) do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR). A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 15, pela instituição privada, que possui excelência na atuação do Direito Público, focada em educação.

“Eu tive a honra de ser convidado pelo prestigioso Centro Preparatório Jurídico para coordenar o seu núcleo de Educação Política e Renovação. Nós vamos ter uma ocasião, tanto na parte presencial quanto online, muito boa para acender certas luzes no Brasil”, destacou Virgílio, escolhido pela instituição para capitanear o projeto pela sua larga experiência na gestão pública e pela sua formação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e diplomata de carreira, formado pelo Instituto Rio Branco.

O convite para Arthur Virgílio, bem como a criação do Núcleo de Educação Política e Renovação, é parte das ações de expansão do projeto de educação política por todo Brasil do CPJUR, que possui excelência de atuação no Direito Público e conta com professores renomados das áreas do Direito Administrativo, Governança e Gestão Pública, além de dispor de uma estrutura física moderna, com aulas ministradas em formato presencial e online.

“Quando se fala em educação política, mostraremos com ciclos de debates, inclusive trazendo pessoas que possam divergir da opinião uns dos outros, que é possível se fazer política com elegância, com educação e com decoro. Democracia também exige esses pressupostos, exige respeito ao contrário e liberdade para se expressar a opinião”, definiu o político amazonense com mais de 40 anos de vida pública.

Com essa iniciativa, segundo a CPJUR, a ideia é estimular o pensamento democrático da sociedade e incentivar a idealização de políticas públicas eficientes. Serão promovidos eventos, debates, mentorias e capacitações com professores de alta qualificação, políticos e profissionais do setor público, privado e veículos de comunicação por todo País, presenciais e pela internet. “Pretendemos ouvir pessoas de todas as tendências políticas, pretendemos ouvir economistas, pessoas do mundo jurídico e da sociedade, que com certeza estão vivendo e passando as suas vicissitudes com a Covid-19, que sofrem com a crise econômica e que querem solução para ambos”, anunciou Arthur Neto.

O primeiro encontro já deve acontecer no próximo dia 18, um webinário sobre o despreparo de gestores públicos na atuação do enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19 em cidades, Estados e no País. “Será uma boa surpresa para vocês a inteligência, a vivacidade e a competência de um jovem, que será nosso primeiro convidado”, afirmou Arthur.

O diretor acadêmico do CPJUR e idealizador do NEPR, o advogado e professor Filipe Venturini Signorelli, expôs que a escolha para capitanear o projeto se deu pela larga experiência de Arthur Virgílio Neto no cenário político nacional. “Todavia, o fator determinante para a contratação se pauta em seu currículo profissional”, afirmou Filipe, acrescentando que por ser um projeto inovador e audacioso, com foco em todo País, também é de grande relevância o fato do coordenador ter a vivência profissional como deputado federal, senador, líder do governo e ministro-chefe da Secretária-geral da Presidência da República no governo Fernando Henrique Cardoso, líder da oposição no Senado e três vezes prefeito da capital da Amazônia – Manaus, região Norte do País.

Diante do cenário econômico atual e as mudanças políticas instaladas no Brasil nos últimos anos, o CPJUR considera premente o desenvolvimento de iniciativas externas e de cunho político para promover debates com a participação de formadores de opinião e a sociedade civil organizada, de modo a discutir quais as melhores práticas na política atual e no combate à corrupção, pela manutenção de valores morais e sociais, que devem ser o norteador das políticas públicas e do convívio social, bem como as maneiras de desenvolver uma nova classe de lideranças e implementá-las.

Por este motivo o Núcleo de Educação Política e Renovação (NEPR) é o palco ideal para discussões do tema, sendo um projeto audacioso e inovador que irá percorrer todo o Brasil, com a intenção de discutir temas relacionados à política e inerentes a ela, como o combate à corrupção, por meio de cursos, webinars, palestras, simpósios, congressos, debates e outras ferramentas que contribuam para a efetividade das ações de promoção da ética sobretudo na Administração Pública do Poder Legislativo. Mais informações sobre como participar dos eventos podem ser obtidas no site www.cpjur.com.br.

*Com informações da Assessoria de Imprensa