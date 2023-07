Árvore cai em cima do carro de autoescola e deixa aluna gravemente ferida

Uma árvore caiu, nesta quinta-feira (13), em cima do carro de uma autoescola e deixou uma aluna de 24 anos, ainda não identificada, gravemente ferida na rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Esplanada, em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava dirigindo o veículo quando uma ventania, causada pelo ciclone extratropical formado no Sul do país, derrubou a árvore por volta das 10h50. O instrutor da autoescola, que estava no banco do passageiro, não ficou ferido.

A jovem foi socorrida com parada cardiorrespiratória e encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos.

Redação AM POST