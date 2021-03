Assessor de Bolsonaro diz ajustar terno e oposição vê gesto obsceno no Senado

Redação AM POST*

Em meio a uma sessão do Senado, o assessor internacional da Presidência da República, Filipe Martins, fez um gesto considerado obsceno nesta quarta-feira (24) durante uma sessão do Senado. Ele diz que, na verdade, estava apenas ajeitando o próprio terno.

O episódio ocorreu no início da sessão, enquanto o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) anunciava a presença do ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores), que falaria sobre a atuação da pasta na compra de vacinas contra a covid-19.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição, queixou-se dos gestos feitos por Martins e pediu que ele fosse retirado das dependências da Casa.

“Eu não sei qual o sentido do gesto do senhor Filipe, era bom que ele explicasse, mas isso é inaceitável, em uma sessão do Senado Federal, durante a fala do presidente do Senado, um senhor está procedendo de gestos obscenos, está ironizando o pronunciamento do presidente da nossa Casa. Não, isso é inaceitável e intolerável”, disse Randolfe.