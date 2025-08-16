A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Assessor de senador é preso tentando vender cocaína a policial disfarçado

Rondinelle negociava a droga pelo WhatsApp e realizava entregas na região do Plano Piloto, cobrando R$ 70 por porção.

Por Jonas Souza

16/08/2025 às 18:08

Ver resumo

Notícias do Brasil  – Rondinelle Silva de Oliveira, de 34 anos, ex-assessor parlamentar do senador Izalci Lucas (PL), foi preso em flagrante na quinta-feira (14/8) pela Polícia Civil do Distrito Federal ao tentar vender cocaína a um policial disfarçado no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília.

PUBLICIDADE

Leia mais: PSB e Cidadania oficializam federação para eleições de 2026; aliança pode impactar cenário político no Amazonas

Segundo as investigações, Rondinelle negociava a droga pelo WhatsApp e realizava entregas na região do Plano Piloto, cobrando R$ 70 por porção. Ele já era monitorado pela Seção de Repressão às Drogas da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).

PUBLICIDADE

Durante a abordagem, nove porções de cocaína foram encontradas no veículo do suspeito. Ao vistoriar o apartamento do assessor, localizado em Ceilândia, a polícia apreendeu uma balança de precisão, folhas de cheque assinadas de terceiros, um pote com substância em pó, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e quatro documentos de identificação de terceiros.

Rondinelle exercia o cargo de ajudante parlamentar júnior no gabinete do senador, com salário de R$ 3 mil. Em nota, o gabinete informou que, ao tomar conhecimento da prisão, determinou a exoneração do servidor, efetivada nesta sexta-feira (15/8).

O senador Izalci Lucas afirmou que não compactua com qualquer conduta ilegal ou contrária aos princípios éticos do mandato e destacou que todas as ações de sua gestão seguem a lei, a moralidade e o interesse público.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Política

Sindicato aliado a Omar Aziz será um dos investigados por descontos ilegais no INSS

Senador será presidente da CPMI que investiga os sindicatos.

há 21 minutos

Polícia

Homem de 35 anos é encontrado morto dentro de casa no bairro Coroado

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exames complementares.

há 1 hora

Amazonas

PSB e Cidadania oficializam federação para eleições de 2026; aliança pode impactar cenário político no Amazonas

No AM, a decisão abre espaço para aproximação entre o presidente estadual do PSB, Serafim Corrêa, e o deputado federal Amom Mandel.

há 2 horas

Esporte

Briga generalizada entre pais em arquibancada faz FAF barrar público nos jogos do Barezinho deste domingo, em Manaus

Decisão da FAF ocorre após confronto entre pais em arquibancada durante partida do Barezinho, na zona leste de Manaus.

há 2 horas

Amazonas

Governo do Amazonas vence disputa judicial e mantém Passe Livre Estudantil

A disputa judicial teve início após o fim de um convênio de dois anos que beneficiava mais de 340 mil estudantes.

há 2 horas