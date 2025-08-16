Assessor de senador é preso tentando vender cocaína a policial disfarçado

Notícias do Brasil – Rondinelle Silva de Oliveira, de 34 anos, ex-assessor parlamentar do senador Izalci Lucas (PL), foi preso em flagrante na quinta-feira (14/8) pela Polícia Civil do Distrito Federal ao tentar vender cocaína a um policial disfarçado no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília.

PUBLICIDADE

Leia mais: PSB e Cidadania oficializam federação para eleições de 2026; aliança pode impactar cenário político no Amazonas

Segundo as investigações, Rondinelle negociava a droga pelo WhatsApp e realizava entregas na região do Plano Piloto, cobrando R$ 70 por porção. Ele já era monitorado pela Seção de Repressão às Drogas da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).

PUBLICIDADE

Durante a abordagem, nove porções de cocaína foram encontradas no veículo do suspeito. Ao vistoriar o apartamento do assessor, localizado em Ceilândia, a polícia apreendeu uma balança de precisão, folhas de cheque assinadas de terceiros, um pote com substância em pó, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e quatro documentos de identificação de terceiros.

Rondinelle exercia o cargo de ajudante parlamentar júnior no gabinete do senador, com salário de R$ 3 mil. Em nota, o gabinete informou que, ao tomar conhecimento da prisão, determinou a exoneração do servidor, efetivada nesta sexta-feira (15/8).

O senador Izalci Lucas afirmou que não compactua com qualquer conduta ilegal ou contrária aos princípios éticos do mandato e destacou que todas as ações de sua gestão seguem a lei, a moralidade e o interesse público.