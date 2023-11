Dois importantes assessores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foram pegos no centro de uma polêmica empresarial em Caratinga, Minas Gerais. A empresa em questão é a Genesys Participações S/A, que possui 240 lotes no empreendimento Parques do Vale, estimados em pelo menos R$ 114 milhões. A informação foi divulgada pelo jornalista Thiago Hery, do UOL.

Uma investigação do colunista revelou que a Genesys Participações S/A é controlada por uma pessoa física sem nenhuma experiência no ramo imobiliário, Humberto Silva Teixeira, de 45 anos. Ele é o único sócio registrado da empresa e vive em uma casa no bairro de classe média Parque das Águas, em Ipatinga. Nada em sua ficha pessoal indica envolvimento ou conhecimento no setor imobiliário, levantando suspeitas sobre a legalidade do negócio.

O empreendimento Parques do Vale é dividido em áreas comerciais, residenciais e industriais. Os corretores imobiliários do local estão oferecendo lotes com preços que variam entre R$ 353 e R$ 577 o metro quadrado.

Documentos do cartório de imóveis de Caratinga revelaram que a empresa Ibiporã Negócios Imobiliários é proprietária de 323,8 mil metros quadrados no empreendimento Parques do Vale. Isso corresponde a um patrimônio avaliado em R$ 114 milhões, considerando uma estimativa pessimista de valor do metro quadrado. Caso o valor máximo de R$ 577 o metro quadrado seja considerado, o patrimônio da Ibiporã pode chegar a R$ 190 milhões.

Braço direito de Pacheco

A Ibiporã Negócios Imobiliários é controlada pela Genesys Participações S/A, empresa de Humberto Silva Teixeira. Desde abril deste ano, a administração da Ibiporã está nas mãos de Bruna Godinho, uma assessora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Embora ela esteja cuidando da gestão administrativa do loteamento há mais de quatro meses, nunca recebeu salário da Ibiporã, apenas remuneração como assessora do senador.

Após a reportagem do UOL questionar Bruna Godinho, em agosto deste ano, sobre sua relação com o Senado e a Ibiporã, ela prometeu responder por e-mail. No entanto, no mesmo dia em que a pergunta foi feita, Godinho foi exonerada de seu cargo no gabinete de Pacheco. A exoneração foi publicada no Diário Oficial no dia seguinte.

Rodrigo Pacheco, por sua vez, disse que desconhecia as atividades de sua assessora e afirmou que seu gabinete irá investigar se houve algum período em que a atividade privada coincidiu com a função pública, e se isso resultará na restituição de remuneração.

A reportagem perguntou de Bruna quem a convidou para trabalhar na Ibiporã. Por e-mail, ela respondeu que foi o advogado José Júlio Costa Neto, braço direito e sócio do ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira.

Ministro

O advogado José Júlio Costa Neto, sócio e braço direito do ministro Silveira, informou que assumirá o lugar de Humberto como acionista principal da Genesys. Costa Neto, por meio de uma empresa em seu nome, deterá 75% das ações da empresa, enquanto os outros 25% ficarão em nome de um grupo de advogados.

O advogado José Júlio Costa Neto é o principal assessor jurídico do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também foi sócio do político em uma empresa chamada Alternativa Para Todos Participações e Empreendimentos. Essa empresa possui como objeto social a compra e venda de imóveis próprios, entre outros serviços. Por meio de e-mail, Costa Neto afirmou que Humberto é uma pessoa de sua confiança e que está ao seu lado no dia a dia da gestão do negócio. Ele nega que Pacheco ou Silveira tenham qualquer participação no negócio.

O ministro Alexandre Silveira afirma desconhecer os detalhes do negócio e diz ter sido informado sobre o assunto pelo próprio Costa Neto, a quem classifica como um antigo amigo que já trabalhou para ele. Silveira minimiza a situação e não demonstra preocupação em relação à polêmica envolvendo sua proximidade com a empresa Genesys Participações S/A.

*Com informações do UOL