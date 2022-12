Assista: “Aguardando o comando. Conta com a gente”, diz militar a Bolsonaro

Redação AM POST

Vídeo compartilhado nas redes sociais edita uma conversa entre o oficial da Aeronáutica, brigadeiro do Ar César Augusto O’Donnell Alván, e o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) para indicar apoio das Forças Armadas a um hipotético golpe de Estado. A fala aconteceu durante apresentação de oficiais-generais promovidos no Clube Naval de Brasília no dia 5 de novembro, e Bolsonaro se emocionou no evento.

Continua depois da Publicidade

Em close, o conteúdo mostra a fala do militar sem som e legenda, com base em leitura labial: “Aguardando o comando. Conta com a gente”.

De acordo com o site O Antagonista, o vídeo que está sendo divulga é editado e após análise do conteúdo completo especialistas em leitura labial de consultoria pericial Roberto Meza Niella e Silvio Ferreira decifraram a fala do militar ao mandatário.

“Aguardando o comando. Muito boa sorte no seu [trecho não decifrado] Obrigado, conta com a gente”, disse na íntegra.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeo:

Alerta: Oficial da Aeronáutica "aguarda comando" de Bolsonaro? pic.twitter.com/fKSS2cz4Fm Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) December 9, 2022