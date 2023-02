Assista: Alexandre de Moraes zoa Palmeiras em sessão do STF: “Não tem Mundial”

Redação AM POST*

Durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro do Alexandre de Moraes declarou, nesta quinta-feira (23), que o Palmeiras não possui título do Campeonato Mundial de Clubes

Moraes é torcedor do Corinthians e fez uma brincadeira com o ministro Dias Toffoli, que é palmeirense.

“Eu nem quis dizer que depois daquele trágico evento no Corinthians com a Rússia, nós extirpamos os russos do Corinthians e depois ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileiro e uma do Mundial, em 2012, que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli”, disse Moraes.

A sessão tratava sobre o acesso judicial a dados de usuários da internet por provedores sediados no exterior​.

O Corinthians venceu o Mundial duas vezes, em 2000 e 2012. O Palmeiras participou do Campeonato Intercontinental de Clubes em 1999, e dos Mundiais de 2020 e 2021, não vencendo nenhum.

O alviverde, por sua vez, considera como título mundial a Copa Rio de 1951.

