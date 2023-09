Assista: Alunos de medicina são flagrados fazendo masturbação coletiva durante jogo de vôlei feminino

Alguns alunos de medicina foram flagrados simulando uma “masturbação coletiva” durante um jogo de vôlei feminino válido pela Copa Calomed 2023, que foi sediada em São Carlos, no interior de São Paulo. A competição aconteceu entre os dias 28 de abril e 1º de maio, mas as imagens do ocorrido só vieram à tona e viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira (18).

Em nota oficial, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a Polícia Civil iniciou as investigações para apurar a situação assim que tomou conhecimento do caso.

Em uma das gravações, é possível ver os alunos da Unisa abaixando as calças e simulando uma masturbação coletiva em um jogo contra a Universidade São Camilo. Já em outra, os homens correm pela quadra com as calças abaixadas e os órgãos genitais nas mãos.

Alunos de medicina são flagrados fazendo masturbação coletiva durante jogo de vôlei feminino pic.twitter.com/TeMYMfy6cD — AM POST (@portalampost) September 19, 2023

Após as imagens vazarem na internet, vários internautas, influenciadores e políticos repudiaram o ocorrido e pediram medidas das autoridades.

Confira algumas reações:

Certamente vai aparecer (se é que já não tem) gente relativizando o crime realizado pelos alunos de medicina da UNISA. É bom lembrar que esses maiores de idade (não tem criança lá), se nada for feito, em poucos anos estão tratando crianças, vulneráveis, seus amigos e parentes. — André Rochadel? (@andre_rochadel) September 18, 2023

Os homens que se masturbaram em público na Unisa praticaram crime de importunação sexual? Na arquibancada, balançaram o p*nis e dirigiram sua atenção para as jogadoras na quadra. O que vai definir se foi crime é a presença da lascívia (busca de prazer sexual). Houve lascívia? pic.twitter.com/SslSMMmDeM — Agassiz Almeida Filho (@AgassizFilho) September 18, 2023

O valor da mensalidade do curso de medicina da UNISA é de R$ 9.400 NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS. Vocês acham q um bando de playboy tá preocupado com o desenrolar do absurdo q protagonizaram? Vão mudar de universidade e segue o baile.Mulher é só um pedaço de carne p/ esses vermes — rafaela (@rafaamidala) September 18, 2023

MASTURBAÇÃO COLETIVA

No país que tem 1 estupro a cada 7 minutos O time de futsal masculino da Faculdade de Medicina UNISA se masturbou coletivamente durante jogo de vôlei feminino. Como eu digo, ser mulher é um ato de coragem!

Crime: importunação sexual, pena de 1 a 5 anos. pic.twitter.com/Ikq745A9ix — Alessandra Campêlo ❤️ (@ale_campelo) September 17, 2023

Redação AM POST