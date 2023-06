Assista: Antônia Fontenelle viraliza após dizer que pobre não deveria ter carro popular e sim transporte público de qualidade

Antonia Fontenelle, conhecida por suas declarações polêmicas, mais uma vez causou repercussão ao participar de um programa ao vivo na Jovem Pan na manhã desta quinta-feira (15).

Durante a entrevista, a apresentadora criticou as novas medidas do governo Lula em relação aos carros populares mais baratos. Com sua franqueza característica, Fontenelle expressou sua opinião de forma contundente, defendendo a ideia de que o governo deveria priorizar investimentos no transporte público, seguindo o exemplo de países desenvolvidos, em vez de incentivar a compra de carros populares.

Ela argumentou que pessoas de baixa renda não teriam condições financeiras para arcar com os diversos custos associados à posse de um veículo, como o pagamento do IPVA, do seguro e das prestações. Na visão de Fontenelle, essas despesas seriam um fardo para quem ganha um salário mínimo.

Além disso, a apresentadora expressou seu descontentamento em relação ao trânsito, afirmando que ter um carro significaria passar por situações estressantes no congestionamento.

As declarações de Fontenelle geraram revolta entre os internautas, que utilizaram as redes sociais para expressar sua indignação. Um perfil chegou a criticar a apresentadora de forma agressiva, questionando sua existência e alegando que ela seria responsável por seu desconforto mental e pelo uso de medicamentos psicotrópicos.

Redação AM POST