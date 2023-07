Assista: Bolsonaro é aclamado por multidão ao sair de clínica odontológica: ‘Sou o ex mais amado do Brasil!’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recepcionado por uma multidão de apoiadores ao sair de uma clínica odontológica em Goiânia, capital de Goiás, na noite desta sexta-feira (14). O político passou o dia em Goiânia, onde também se encontrou e almoçou com o governador do estado, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Bolsonaro enfrentou dificuldades para deixar o local, que fica no Alphaville Flamboyant, condomínio de luxo na região leste da capital, devido ao número de apoiadores que o esperavam na frente da clínica.

Ele cumprimentou, tirou fotos e conversou com as pessoas que se aglomeravam no lugar.

Ao discursar para os presentes, em um palanque improvisado sobre um carro de som, o ex-chefe do Executivo afirmou ser o “ex mais amado do Brasil”.

Aos gritos de “mito”, Bolsonaro defendeu as principais ideias pregadas durante a sua campanha pela reeleição em 2022: família e liberdades.

O ex-presidente passou a sexta em Goiânia, onde almoçou com Caiado, um dos governadores que apoiaram a sua campanha de reeleição. Além do governador goiano, o senador Wilder Morais (PL), o deputado federal Gustavo Gayer (PL), o deputado federal Professor Alcides (PL) e o ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL-GO) participaram do encontro no Palácio das Esmeraldas, no centro da cidade, onde moram Caiado e sua família.

Bolsonaro tem ido a Goiás nos últimos dias para fazer um tratamento odontológico. A tendência é que ele retorne à cidade nos próximos dias para dar prosseguimento aos procedimentos.

– Goiânia/GO, 14/julho. pic.twitter.com/4YWzNE9rks — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 15, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*