Assista: Câmeras de segurança flagram criminosos furtando avião em aeroporto

Criminosos armados, ainda não identificados, foram flagrados, na madrugada desta quarta-feira (9), furtando um avião monomotor que estava estacionado dentro do Barracão (Hangar) do aeroporto municipal em Novo Progresso, no Pará.

Apesar do aeroporto ter vigilância noturna, os hangares que ficam nos fundos são particulares e os portões ficam abertos, o que pode ter facilitado na ação criminosa. A aeronave pertence ao Sr. Derci Piloto.

De acordo com a reportagem do Jornal Folha do Progresso no local, os suspeitos possuem amplo conhecimento na área da aviação, porque tiveram o cuidado de revisar alguns itens necessários para decolagem.

A Polícia Civil suspeita que o avião tenha sido furtado para ser usada pelo narcotráfico na Bolívia.

Redação AM POST

