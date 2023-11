Assista: Cantor gospel foge do país após ser condenado por Moraes por participar dos atos de 8 de janeiro e pede ajuda financeira

Circula nas redes sociais um vídeo do influenciador e cantor gospel Salomão Vieira, pedindo ajuda financeira para consguir se manter fora do Brasil. Ele afirma que fugiu após ser condenado a 20 anos de prisão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acusado de ser um dos articuladores dos atos do 8 de Janeiro.

“Ele mandou me prender por crimes como: terrorismo, organização criminosa, golpe de estado, ameaça, depredação, dentre outros. Quando na verdade eu saí de casa para manifestar, sem imaginar que por conta de uma armação de infiltrados, eu teria a minha vida interrompida. Quando eu soube que seria preso injustamente eu fugi do Brasil pela fronteira, estou há quase 1 ano longe do meu país, longe da minha família, com o psicológico afetado”, disse.

“Quando ele soube que eu fugi do Brasil ele mandou bloquear todas as minhas contas bancárias me impossibilitando até de tentar sobreviver. Graças a Deus, Deus tem cuidado de mim mas até que a justiça seja feita eu preciso que vocês me ajudem. Eu tenho uma mãe e duas irmãs no Brasil que pagam aluguel e precisam comer e sobreviver”, disse.

No vídeo, Salomão Vieira e divulga a chave pix: 387.86O.638-98, em nome se sua tia Elisangela Regina Ribeiro Sousa De Jesus, e pede contribuições financeiras.

Redação AM POST*