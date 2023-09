Assista: Carro capota e bate em bombas de posto de gasolina

Um carro capotou e bateu em dois tanques de um posto de gasolina, na madrugada deste domingo (3), na Avenida Washington Luís, Vila Mascote, na Zona Sul de São Paulo. Três pessoas morreram e mais três ficaram feridas durante o acidente.

De acordo com informações do G1, o carro capotou e bateu contra o muro do posto de combustíveis. Com o impacto, os passageiros do veículo foram arremessados.

As causas do acidente são desconhecidas. A Polícia Civil de São Paulo vai investigar o caso.

Carro capota e bate em bombas de posto de gasolina pic.twitter.com/FR7wYsZMXt — AM POST (@portalampost) September 3, 2023