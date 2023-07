Assista: Carro com três mulheres explode em posto de gasolina

Três mulheres, ainda não identificadas, ficaram feridas, nessa quarta-feira (12), após o carro em que elas estavam explodir em um posto de gasolina às margens da BR-101, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Câmeras de segurança do estabelecimento gravaram o momento da explosão.

No vídeo, é possível ver que o motorista está abastecendo o veículo quando o carro começa a ser tomado pelo fogo. As chamas também atingiram o teto do posto, que ficou destruído.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, com queimaduras no tórax e no rosto. Duas delas sofreram lesões de segundo grau, estão conscientes e orientadas no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). A terceira mulher sofreu queimaduras de terceiro grau, foi submetida a cirurgia e está na UTI.

A causa da explosão ainda não foi divulgada.

Redação AM POST

