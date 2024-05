Assista: Casal é flagrado em ato sexual dentro de abrigo para vítimas de tragédia no RS

Um incidente inusitado ocorreu em um abrigo para pessoas afetadas pelos recentes temporais no Rio Grande do Sul. Um casal foi flagrado fazendo sexo em uma quadra de esportes que serve como abrigo temporário para famílias desalojadas devido às chuvas intensas. O ocorrido gerou indignação entre as pessoas presentes e gerou discussão sobre a segurança e ordem nos abrigos emergenciais.

Uma testemunha, que estava no local, registrou um vídeo mostrando o casal envolvido no ato sexual. O homem é visto sendo empurrado e insultado por outras pessoas que estavam no abrigo, enquanto a mulher, aparentemente envolvida no ato, aparece coberta por um lençol branco. “Estou gravando! Olha aí, que pouca vergonha!”, exclamou a testemunha, que também chamou um guarda para intervir na situação. “Cadê o guarda para organizar?”, questionou ela, em tom de indignação.

PUBLICIDADE

O vídeo, que circulou rapidamente nas redes sociais, gerou uma série de reações. Muitos questionaram a falta de segurança e controle nos abrigos, enquanto outros criticaram a exposição e humilhação do casal envolvido. A testemunha que gravou o vídeo foi alvo de comentários tanto de apoio quanto de críticas, refletindo um debate mais amplo sobre privacidade e dignidade em situações de emergência.