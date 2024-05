Assista: Celular explode durante carregamento e causa principio de incêndio em escritório

Um incidente surpreendente ocorreu na última quarta-feira (8) em um escritório de arquitetura localizado em Toledo, no oeste do Paraná. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um celular explodiu enquanto estava sendo carregado, gerando um pequeno incêndio no local.

O incidente ocorreu no horário de expediente, quando três funcionários estavam presentes no escritório. O celular em questão estava conectado a uma tomada e sendo carregado, quando subitamente explodiu, lançando faíscas e chamas sobre a mesa onde estava apoiado.

PUBLICIDADE

As imagens capturadas pelas câmeras de segurança revelam a reação dos funcionários, que ficaram visivelmente assustados com o acontecimento inesperado. No entanto, felizmente, nenhum deles ficou ferido no incidente.

PUBLICIDADE

O proprietário do celular estava próximo ao aparelho no momento da explosão. No entanto, mesmo estando em proximidade, ele não sofreu qualquer lesão decorrente do incidente. Os demais presentes também escaparam ilesos, graças à rápida reação diante da situação.

Parte da mesa em que o smartphone estava pegou fogo mas foi controlado pelos próprios funcionários do escritório. A rápida resposta da equipe ajudou a evitar danos materiais maiores no local.

PUBLICIDADE

O caso serve como um alerta sobre os perigos potenciais associados ao uso de dispositivos eletrônicos, especialmente durante o processo de carregamento. Embora casos de explosão de celulares sejam relativamente raros, é importante que os usuários estejam cientes dos riscos e adotem medidas de precaução, como utilizar carregadores originais e evitar o superaquecimento dos aparelhos.