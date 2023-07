Assista: Ciclone extratropical atinge nível mais alto de perigo causando mortes e destruição no Rio Grande do Sul

O ciclone extratropical que atinge o Sul também deve afetar a partir desta quinta-feira (13) o Sudeste. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), “os ventos devem ganhar força, especialmente a partir de quinta-feira atingindo, também, áreas do litoral da Região Sudeste”.

Três pessoas morreram e doze estão desaparecidas no Rio Grande do Sul como consequência da passagem do ciclone. O fenômeno provocou o bloqueio de estradas, cancelou voos e privou centenas de milhares de pessoas do fornecimento de energia elétrica.

No Sul, um galpão ficou destruído em Herval D’Oeste, cidade do oeste de Santa Catarina, na terça-feira (11), em consequência dos ventos fortes e da queda de árvores provocados pelas tempestades que atingem a região. Segundo a Defesa Civil do Estado, que classificou o fenômeno meteorológico como uma “microexplosão”, as rajadas de vento chegaram a atingir os 100 km/h.

O instituto informa que o ciclone estará associado a uma frente fria que deverá avançar de forma continental pelo País, podendo chegar ao Centro-Oeste e até o sul da região amazônica a partir de meados da semana, configurando um novo evento de friagem.

Uma outra consequência é a queda da temperatura em diferentes pontos do Brasil. “Com o avanço da frente fria, uma intensa massa de ar frio atingirá o País a partir de quarta-feira (12)”, disse o Inmet.