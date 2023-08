Assista: Cuidador é preso após agredir com soco e joelhada idoso que sofre de Alzheimer

Um cuidador, de identidade não revelada, foi preso, na madrugada da última sexta-feira (28), após agredir com socos, joelhadas e travesseiro um idoso, de 69 anos, que sofre de Alzheimer na residência da vítima no município de Limeira, em São Paulo. As agressões foram flagradas por câmeras de segurança no cômodo da casa.

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Limeira, a filha do idoso questionou o cuidador após ter notado ferimentos próximo aos olhos do pai. O agressor que disse que o homem havia caído no banheiro. Ela achou a situação estranha e, ao verificar as imagens da câmera, constatou que homem tinha agredido a vítima.

O idoso passou por atendimento em Unidade de Pronto Atendimento de Limeira e, depois, foi liberado. O agressor foi detido e conduzido ao 1º Distrito Policial da cidade.

Cuidador é preso após agredir com soco e joelhada idoso que sofre de Alzheimer