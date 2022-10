Assista: Deputado bolsonarista se pronuncia após suposto vídeo íntimo com outro homem viralizar no Twitter

O deputado federal recém eleito Nikolas Ferreira (PL) utilizou as redes sociais, na tarde desta terça-feira (11/10), para se pronunciar sobre o vazamento de um suposto vídeo de cunho sexual com outro homem. O apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que as imagens são montagens e que já tomou providências legais.

“A, pronto, agora virei viado. É isso”, ironizou, com risadas, Nikolas. Na publicação, o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, argumentou que o homem no vídeo de sexo é, na verdade, um ator pornô gay. “Montagens, mentiras absurdas. Eles usaram um ator pornô gay para poder falar que sou eu. Eles usaram uma foto, mas, de outro ângulo, dá para ver claramente que não sou eu”, rebateu.

“É nojento, impressionante como tudo da esquerda é voltado para esse lado de perversão sexual. Imagina, cara, a pessoa ficar pesquisando pornô gay para achar uma pessoa que parece comigo. Bizarro”, argumentou. No vídeo de esclarecimento, publicado por Nikolas, ele ainda ataca a jornalista Patrícia Lelis, que se envolveu na polêmica ao dizer que tinha outros conteúdos íntimos do deputado e publicou uma mensagem do suposto homem no vídeo com o político.

A verdade prevalece. Quero ver a lacrosfera compartilhar 🫶🏻 pic.twitter.com/BnXm1RtBiw — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 11, 2022

Nikolas também atacou o deputado André Janones (Avante) após o parlamentar alegar que o vídeo íntimo do bolsonarista é “só a ponta do iceberg”. “Eu já encaminhei tudo isso para os meus advogados e pode ter certeza que eles estão tomando conta disso ai”, garantiu Nikolas.

👍🏻🇧🇷 pic.twitter.com/QPN0ea39xY — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 11, 2022

O vídeo:

A polêmica envolvendo o bolsonarista começou na tarde desta terça-feira (11/10) quando um perfil no Twitter identificado como Anonymous SCT fez diversas publicações com imagens de sexo oral entre dois homens. “Quem diria que um vídeo de 2 minutos e 38 segundos seria o responsável por expor toda a sua hipocrisia, né, Nikolas?”, disse o perfil.

Foram publicadas duas capturas de tela de um vídeo que, de acordo com os Anonymous, seria de Nikolas praticando sexo com outro homem. O grupo de hackers, que afirma ter a missão de expor “crimes contra a comunidade e o direito de cada cidadão”, ainda garantiu ter um dossiê com provas de que o deputado teria feito arrecadação ilegal durante a campanha eleitoral. “Enviamos os e-mails com o dossiê para os maiores portais de comunicação do nosso país, hoje as 15:47h, e, felizmente, já está rodando e nas mãos de pessoas certas”, comemorou o grupo.

Esse quarto está localizado em um hotel, na Bahia. Muitos conhecem muito bem este cenário, quem serão os próximos personagens a serem desbloqueados? https://t.co/HJFpgOQcbt — Anonymous SCT (@anonymousSCT) October 11, 2022

*Com informações do Correio Braziliense