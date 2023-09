Assista: Deputado denuncia esquema de pirâmide financeira no famoso joguinho do tigre: ‘farsa revelada’

O deputado estadual Yglésio Moyses recentemente fez uma denúncia chocante relacionada a um esquema de pirâmide financeira do jogo eletrônico de azar conhecido como “joguinho do tigre”. Em um vídeo compartilhado nas suas redes sociais, Yglésio revelou que sua equipe conseguiu infiltrar-se no grupo envolvido nesse jogo perigoso usando um perfil falso. Para sua surpresa, eles foram abordados por uma pessoa que estava coordenando o esquema e ofereceu dinheiro ao deputado para que ele promovesse o jogo em suas plataformas digitais.

De acordo com a denúncia, o deputado teve acesso a uma conta na plataforma do jogo, onde foram encontrados valores fictícios destinados a incentivar outras pessoas a participarem. Esses valores eram divulgados como ganhos obtidos com o jogo, porém, não passavam de uma estratégia utilizada pelos organizadores para atrair mais vítimas.

Esse tipo de esquema é conhecido como pirâmide financeira, pois a estrutura é construída com base na entrada de novos participantes que são encorajados a investir dinheiro na promessa de altos retornos financeiros. No entanto, somente os primeiros participantes são beneficiados, enquanto os últimos acabam perdendo seus investimentos.

Yglésio, que é um político conhecido por sua atuação em defesa dos direitos do consumidor, não poderia deixar de denunciar essa prática criminosa que afeta tantas pessoas. Ele alertou seus seguidores a não caírem no “joguinho do tigre” e a ficarem atentos a esse tipo de golpe que promete ganhos fáceis e rápidos.

A denúncia do deputado reforça a importância da fiscalização e combate a esses esquemas ilegais. É papel do poder público e das autoridades reguladoras identificar e punir os responsáveis por essas fraudes, além de conscientizar a população sobre os riscos envolvidos nessas práticas.

É importante que os consumidores estejam informados e saibam identificar sinais de um possível esquema de pirâmide, como promessa de ganhos exorbitantes em curto prazo, recrutamento agressivo de novos participantes e falta de um produto ou serviço real por trás do negócio.

Redação AM POST*