Assista: Desembargador aposentado diz que recebeu intimidações do corregedor do CNJ

O desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, advogado de um dos réus julgados na última quarta-feira (13) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), criticou uma decisão do ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que também é corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tentou intimidá-lo, ao abrir uma investigação por supostamente ter incitado os atos que culminaram no 8 de janeiro. A reclamação ocorreu durante o julgamento desta na Corte.

Durante a sessão, Coelho da Silva afirmou que não se intimida com absolutamente nada e criticou o corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão. Ele ressaltou que não tem nada a esconder e que não se intimida com nada, pois é idoso, tem 68 anos e problemas de saúde, podendo morrer a qualquer momento. Coelho da Silva afirmou que não tem tempo para ter medo de nada.

No dia 8 de janeiro, ocorreram atos que abalaram o país. O STF iniciou julgamentos relacionados a esse caso e um dos réus era defendido pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva. No entanto, o CNJ decidiu iniciar uma investigação sobre Coelho da Silva, alegando que ele teria incitado tais atos.

Coelho da Silva expressou sua indignação com a decisão do CNJ durante o julgamento no STF. Ele considera a investigação infundada e uma forma de intimidação. O advogado alega que não possui nada a esconder e que não tem medo de nada. Sua idade avançada e problemas de saúde o tornam mais decidido a enfrentar quaisquer adversidades.

Redação AM POST*