Assista: Desembargador confronta ministros do STF em julgamento: “pessoas mais odiadas deste país”

O advogado e desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, fez nesta quarta-feira (13) a defesa do primeiro réu julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) pelos atos de 8 de janeiro, Aécio Lúcio Costa Pereira, morador de Diadema (SP), preso pela Polícia Legislativa no plenário do Senado durante os atos.

Em seu discurso, Coelho afirmou que os ministros da Suprema Corte são as pessoas mais odiadas do Brasil, gerando polêmica e levantando debates sobre a relação entre a sociedade e o Poder Judiciário.

“Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas deste país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com ministros desta corte. Muitas, muitas. Não vim ao velório de Sepúlveda Pertence, uma pessoa que eu amava muito, para não dizer que estava afrontado essa corte. Mas vossas excelências têm que ter a consciência que são pessoas odiadas neste país. Essa é uma realidade que alguém tem que dizer isso diretamente“, declarou o desembargador aposentado.

As palavras de Coelho causaram repercussão imediata, tanto entre os próprios magistrados quanto na sociedade em geral. A afirmação de que os ministros seriam os mais odiados do país levanta questões sobre a confiança do povo brasileiro nas instituições e nas decisões judiciais. O comentário também suscitou discussões acerca da independência e imparcialidade do Judiciário, já que o desembargador aposentado estava fazendo a defesa de um réu.

Além disso, em sua manifestação no plenário, Coelho declarou que se sentiu intimidado pelo corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão.

“Estou aqui denunciando em público […] Digo ao senhor, ministro Salomão, Vossa Excelência tentou me intimidar, mas não intimida, isso é tranquilo”, declarou. Sebastião Coelho também disse que o STF “é ilegítimo para este julgamento”, pois está tratando de réus sem foro privilegiado.

Em agosto de 2022, Sebastião Coelho fez graves críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos sobre os atos de 8 de janeiro e o acusou de fazer uma “declaração de guerra” ao assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, quatro dias antes. O desembargador ainda afirmou que o discurso do ministro “inflama” e “não agrega”.

A relação entre o Judiciário e a sociedade tem sido constantemente debatida no Brasil, principalmente em razão de casos de corrupção e de decisões controversas. A opinião de Coelho reflete uma parcela da sociedade que acredita que os ministros do STF não estão agindo de acordo com os interesses do povo brasileiro. Por outro lado, há aqueles que defendem a independência e autonomia dos magistrados, considerando que eles devem atuar de acordo com a Constituição e com a lei, mesmo que suas decisões sejam impopulares.

Redação AM POST*