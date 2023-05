Assista: Dois irmãos são engolidos por cratera de quase três metros que se abriu em calçada

Dois irmãos, identificados como Jeanpierri Soares da Silva e Alexander Soares da Silva, caíram dentro de uma cratera que se abriu no meio da calçada da Rua Conde de Bomfim, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no último dia 24 de abril, mas as imagens viralizaram apenas nessa terça-feira, 16.

Uma gravação feita por uma câmera de segurança mostra o momento em que os rapazes são engolidos pela estrutura que desmoronou. O buraco tinha aproximadamente 2,5 metros de profundidade. Foi necessário que os irmãos fossem retirados com a ajuda de populares.

Eles sofreram ferimentos pelo corpo e precisaram ser levados para unidades hospitalares. Alexander foi atendido no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, e Jeanpierri no Hospital São Francisco da Providência, na Tijuca.

A prefeitura fechou o buraco logo após o incidente e afirma ter reforçado a calçada. O desabamento foi justificado por conta do rompimento de uma parede de drenagem durante fortes chuvas na área.

Redação AM POST