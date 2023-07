Assista: Eduardo Leite aciona Ministério Público contra Jean Wyllys por homofobia

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nas redes sociais que acionou o Ministério Público do Estado com uma representação contra o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT), que criticou o mandatário e falou de sua orientação sexual por ele decidir manter no RS as escolas cívico-militares, modelo educacional criado pelo ex-presidente Bolsonaro e encerrado pelo governo Lula na semana passada.

Em vídeo publicado nesta quinta-feira (20/7) nas redes sociais, Leite disse ter se sentido vítima de “homofobia, preconceito e discriminação” por parte de Wyllys, que o chamou de “gay com homofobia internalizada” e fez insinuações sobre preferências sexuais do político gaúcho, que é homosexual.

“Quando Roberto Jefferson [presidente afastado do PTB] disparou ofensas homofóbicas contra mim, entrei com uma representação no Ministério Público contra ele. Quando [Jair] Bolsonaro, enquanto presidente, veio ao Rio Grande do Sul e fez uma piada com insinuações de mau gosto, eu fiz uma interpelação judicial. Por isso, agora quando Jean Wyllys dispara ataques a uma decisão que tomei como governador e que ele pode não concordar, pode ter outra visão, mas tenta associar à minha orientação sexual e até a preferências sexuais, eu devo também entrar com uma representação contra ele. Fiz essa representação”, disse Eduardo Leite.

“Não interessa se é da direita ou da esquerda, o que importa é que homofobia, preconceito, discriminação não podem ser tolerados. Venha do lado que vier, não pode ser tolerado”, complementou Leite.



