Assista: Em Manaus, governador de Roraima se irrita com repórter e empurra microfone ao ser questionado sobre sua cassação

Durante uma visita a Manaus, o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), se envolveu em uma polêmica com um repórter do canal SBT do Amazonas. O governador se irritou com perguntas sobre sua cassação e empurrou o microfone do repórter, solicitando ainda a intervenção de um coronel da segurança.

O caso ocorreu durante a assinatura do Pacto pela Governança da Água, evento do qual Denarium participava juntamente com autoridades de outros estados da Região Norte e representantes da Agência Nacional de Águas (ANA).

O repórter Elias Pedroza perguntou ao governador sobre a cassação do mandato de Denarium, decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em agosto. No entanto, o chefe do Executivo estadual desviou a resposta para outro tema, não relacionado ao questionamento do jornalista.

Diante da insistência do repórter, um assessor de Denarium interferiu, afirmando que o assunto não estava relacionado e retirou o governador de perto do jornalista. Pedroza continuou a seguir o político e perguntou qual era a função de um empresário na gestão do mandatário.

Novamente, Denarium ignorou o questionamento e voltou a falar sobre sua cassação, afirmando que o processo no TRE é público e que acredita na Justiça. Acrescentou ainda que o governo estadual agiu de acordo com a legislação e acredita que a Justiça irá reconhecer a legalidade e eficiência de suas ações em benefício da população.

Em seguida, o jornalista perguntou por que a secretária de Saúde de Roraima, Cecília Smith Lorenzon, não havia sido exonerada mesmo diante dos escândalos recentes na área. Em setembro, a Polícia Federal realizou uma operação para investigar um suposto superfaturamento em um contrato de oxigênio destinado a indígenas do estado. Um dos investigados foi o marido de Cecília, o empresário Wilson Fernando Basso, do ramo farmacêutico.

Visivelmente irritado, o governador continuou a caminhar, acompanhado por seus assessores, empurrou o microfone do repórter para baixo e chamou um segurança para afastar o jornalista, solicitando a intervenção de um coronel presente no local.

Após o incidente, Denarium deixou o local sem responder à pergunta feita pelo repórter.