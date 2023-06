Empresários brasileiros doam toneladas de alimentos em fronteira. Leia a matéria completa.

Uma multidão de venezuelanos foi atraída na tarde desta quarta-feira (14), para a ação de empresários de Roraima que fizeram doação de 28,6 toneladas de alimentos no município de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação dos empresários é resposta ao ‘boicote’ da Venezuela nas exportações. Desde janeiro deste ano que o país vizinho não autoriza mais a entrada dos produtos brasileiros. Por conta disso e com prejuízo nas exportações, os empresários decidiram fazer a manifestação na fronteira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Todos os empresários exportadores estão com dificuldades de enviar produtos alimentícios básicos, como o açúcar, arroz, trigo, salsicha. São produtos de necessidade básica ao país vizinho. Todas as empresas têm 100% legalizada a questão das exportações, têm o selo de inspeção federal, então, sem aviso prévio, a Venezuela fez um comunicado por meio de ligação, através do Seniat, dizendo que os produtos não poderiam adentrar o país”, explicou o empresário Alan Oliveira relatou em entrevista ao programa Rádio Verdade na 93 FM.

Uma outra manifestação está prevista para ocorrer nesta quinta-feira (15) em Boa Vista. Caminhoneiros, empresários e demais profissionais que trabalham com exportação para a Venezuela devem participar do manifesto. O ato vai acontecer a partir das 9h na Praça do Centro Cívico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações do Roraima Em Tempo

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui