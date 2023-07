Assista: ex-BBB Gil do Vigor diz que quer se tornar presidente do Brasil

O ex-BBB e economista, Gil do Vigor disse que revelou que seu próximo grande sonho é se tornar presidente do Brasil. Ele participou do podcast “Podpah” nessa quarta-feira (26).

“Quero muito isso. Acredito no seguinte: sou a cara do nosso país e tenho uma missão aqui nessa Terra. Sei que não sou o mais inteligente, mas sou muito esforçado. Isso eu sei. Sei que não sou o mais eloquente, mas sei que as pessoas conseguem me entender. Então, acredito que eu vim de onde a maioria do nosso povo está“, começou o economista.

“Nós somos todos iguais e eu vivi aquele ônibus lotado, aquele grito ‘vai descer, motorista!’. Eu vivi aquela conversa dentro do ônibus, aquelas amizades que a gente faz de sentar no chão, de chorar com medo de perder o emprego“, continuou.

“Eu sei como é o dia a dia do brasileiro. Sei que o nosso líder dita o tom do nosso país e acredito que após a finalização do meu PhD vou ter um preparo acadêmico para poder ajudar de maneira mais efetiva o nosso país. Quero ver como seria. Acho que nosso país precisa de um líder que traga diversidade, representatividade”, refletiu. “Amigo, vou subir [a rampa] de terno rosa!“, concluiu.

Gil está restes a concluir um PhD em Economia na Universidade de Davis, nos Estados Unidos.

FAMOSOS: Gil do Vigor revela em entrevista ao 'Podpah' que seu maior objetivo de vida é se tornar presidente do Brasil. pic.twitter.com/tCSPk6vZyT — CHOQUEI (@choquei) July 27, 2023

Gil ficou em quarto lugar no BBB 21, e só não chegou à final por conta de uma reação organizada dos fãs de Julitte, que viam nele o mais perigoso adversário para a campeã.

Redação AM POST*