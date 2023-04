Assista: Fogos de artifício de Gustavo Mioto atingem fãs durante show

Redação AM POST

Fogos de artifício que faziam parte da apresentação do cantor Gustavo Mioto deixaram diversos fãs feridos no domingo, 16, na Expo Guaçu, em Mogi Guaçu (SP).

O show foi marcado por um susto e ninguém sofreu queimaduras graves, já outras sofreram lesões leves após serem atingidas pelas faíscas disparadas.

A assessoria de imprensa do músico, que encaminhou uma nota oficial.”Após o show, o cantor recebeu os envolvidos em seu camarim e prestou solidariedade e pedido de desculpas às mesmas, se colocando à disposição”, diz um dos trechos do texto.

“A equipe e o empresário do cantor estão à frente do ocorrido e já estão em contato com as pessoas envolvidas prestando o suporte necessário. O uso do equipamento de efeitos será definitivamente suspenso dos próximos shows do cantor”, finaliza.

