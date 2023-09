Assista: Forte ventania assusta passageiros de barco no Pará

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais tem causado grande repercussão devido à forte tempestade que assustou os passageiros de uma embarcação no município de Oriximiná, localizado no interior do estado do Pará. O incidente ocorreu na manhã deste sábado (16) e gerou preocupação entre as pessoas presentes.

De acordo com informações preliminares, a embarcação em questão seria o ferry boat “Imperador”, utilizado para a realização de viagens entre municípios do Amazonas e o estado do Pará. A tempestade teria acontecido na região entre as cidades de Oriximiná e Óbidos. Até o momento, não há registros de vítimas relacionadas ao ocorrido.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar o desespero dos passageiros diante da tempestade. A ventania forte atingiu a embarcação com intensidade, levando os passageiros a buscar formas de se protegerem. Muitos seguravam as lonas disponíveis a fim de evitar que a chuva adentrasse no ferry boat. Além disso, várias pessoas se agarravam em suas redes para evitar quedas enquanto alguns pertences eram arrastados pelo vento.

Redação AM POST*