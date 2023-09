Assista: Governador Eduardo Leite bate boca com jornalista da Globo durante entrevista ao vivo

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi entrevistado no programa ‘Em Pauta’, do canal Globonews, para falar sobre a tragédia que está afetando o Estado. No entanto, o que deveria ser uma entrevista esclarecedora e informativa acabou se transformando em um momento de tensão entre o governador e o jornalista André Trigueiro. O assunto rapidamente viralizou nas redes sociais.

Durante a entrevista, o jornalista foi interrompido pelo governador, que afirmou que o comentarista mostrou “falta de empatia” com o estado. Para o mandatário as perguntas de Trigueiro pareciam buscar culpados pelos ocorridos no RS, ao invés de focar nas soluções para enfrentar a tragédia. Além disso, Leite questionou se o jornalista estaria tentando atribuir a responsabilidade diretamente a ele.

“É claro que sempre tem mais o que fazer. É claro que tem que aperfeiçoar, mas nós estamos aqui trabalhando, tentando salvar vidas, tentando reestabelecer a ordem aqui nessas cidades enquanto tu estás comentando as coisas. É o teu papel como comentarista fazer a cobrança, mas estamos fazendo o trabalho para salvar as vidas dessas pessoas, e não apenas fazer críticas e apontar e dizer e falar para um e para outro. (…) Estamos fazendo todo um esforço de transição energética, mas a gente não aperta um botão e resolve as coisas da noite para o dia”, disse o governador.

André Trigueiro e Eduardo Leite se desentenderam ao vivo no Em Pauta pic.twitter.com/YPSbAbJ0H6 — Marcelo Monteiro (@mrclmonteiro) September 7, 2023

Em sua defesa, André Trigueiro afirmou que estava apenas buscando informações e fazendo o seu papel como jornalista. Ele argumentou que entender as causas e os desdobramentos da tragédia era fundamental para que a população pudesse compreender a gravidade da situação.

“Quando ocorre um evento dessa escala, dessa ordem de grandeza de tanta dor e sofrimento, é nosso dever fazer perguntas. É o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões. [Leite interrompe] Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu lhe ouvi, eu preciso dizer. Eu falei de cultura de prevenção, que não necessariamente se resolve apertando botão em quatro anos. (…) Não estou culpando ninguém“, respondeu o jornalista.

O embate verbal entre o governador e o jornalista foi registrado em vídeo e rapidamente circulou pelas redes sociais. Opiniões divergentes surgiram, com alguns defendendo Eduardo Leite e criticando a postura do jornalista, enquanto outros apoiavam Trigueiro, alegando que seu trabalho é questionar e buscar respostas.

Leite disse que ainda bem que estamos na era digital porque tem um registro mostrando que o jornalista não fez uma pergunta, mas um comentário. Trigueiro rebate afirmando que o governador não deveria se vitimizar, o que é negado pelo tucano.

