Assista: Governo Lula é criticado após polêmica de dança erótica em evento do Ministério da Saúde

Uma apresentação de dança realizada durante o 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil, evento organizado pelo Ministério da Saúde, tem causado polêmica e gerado críticas por parte da oposição ao governo Lula. O vídeo que registra a performance mostra uma pessoa cantando uma música enquanto outra realiza uma coreografia erótica no centro do palco, com a plateia aplaudindo.

As imagens da apresentação têm sido utilizadas pela oposição como crítica ao governo, e o vice-presidente da Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), pediu a apuração dos custos do evento. O encontro, que teve início na quarta-feira e segue até hoje (6), é promovido pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, com o objetivo de apoiar a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde.

Diante das críticas e da repercussão negativa do caso, o Ministério da Saúde lamentou a apresentação, considerando-a inapropriada. Em comunicado oficial, o órgão afirmou que o episódio isolado não reflete a política da Secretaria nem os propósitos do encontro. Além disso, a instituição se comprometeu a adotar medidas para que situações semelhantes não ocorram novamente.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) destacou que o episódio apenas evidencia a deterioração do governo. Por sua vez, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) compartilhou o vídeo acompanhado do texto “Estão com pressa em destruir o Brasil”.

Vejam esse vídeo! Chocante como a ideologia contaminou o governo do PT 5!!! É um seminário de Atenção Primaria do Ministério da Saúde!!!

— Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) October 6, 2023

Evento promovido pela Secretaria de atenção primária do @minsaude . Um lixo com o dinheiro do pagador de impostos e uma destruição da política desenvolvida na época de gente séria, de uma gestão realmente voltada para a saúde, no governo @jairbolsonaro . Iremos fiscalizar na…

Estão com pressa em destruir o Brasil.

O ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, relembrou a criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). “Vejam em que se transformou os eventos da SAPS sob a gestão dessa gente! Isso é só o começo”, disse.

O Ministério do "BATCU"… INACREDITÁVEL!!!

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) classificou a situação como “inacreditável”. “Agora temos até dança pornográfica do ‘batem c*’ em evento oficial do Ministério da Saúde.”

É inacreditável o nível de degradação moral do governo Lula. Agora temos até dança pornográfica do "bate c*" em evento oficial do Ministério da Saúde. Qual será o próximo absurdo? As famílias brasileiras verão dança pornô no Ministério da Educação também?

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) compartilhou o vídeo do evento. “Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com saúde?”, questionou nas redes sociais.