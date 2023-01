Assista: Governo Lula marca o fim da liberdade de expressão e democracia no Brasil; entenda

Redação AM POST*

No início do governo Lula (PT) já pode-se ver medidas que destroem a liberdade de expressão e a democracia.

A Secretaria de Comunicação (Secom) do governo, por exemplo, terá 5 secretarias, Publicidade e Propaganda, Comunicação Institucional, Imprensa e Comunicação Digital, que ficarão responsáveis por monitorar as redes sociais. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também fará parte da estrutura.

Além disso, o governo federal publicou decreto que trata da estrutura regimental da Advocacia-Geral da União e cria a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que na prática vai processar quem criticar a ações públicas do governo.

Para completar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma quebra de sigilo telefônico e de dados que dá amplos poderes aos investigadores da Polícia Federal que atuam sob seu comando e pode alcançar dimensões monumentais.

A ordem foi expedida no último dia 12 de dezembro e mira um número limitado de bolsonaristas – oito, ao todo. Só que, no despacho, o ministro autoriza que também sejam quebrados os sigilos de todas as pessoas que mantiveram contato com esses investigados, o que amplia indefinidamente o número de alvos e, como o leitor verá a seguir, tende a levar para debaixo da lupa de Moraes ligações, mensagens e outros segredos do alto comando do bolsonarismo.