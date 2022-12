Assista: grupo invade mercado exigindo doação de cestas básicas e ameaça depredar estabelecimento

Redação AM POST*

Um grupo de cerca de 80 pessoas do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) invadiu, na tarde deste sábado (17/12), o Atacadão Dia a Dia do Pistão Sul, no Distrito Federal, exigindo cestas básicas. Eles carregavam cartazes e alto-falantes.

Continua depois da Publicidade

Segundo informações preliminares divulgadas pelas forças de segurança, o grupo ameaçou a depredação e a confusão mobilizou policiais civis, militares e de batalhões especiais, que foram acionados para conter os manifestantes. O grupo exigiu que o supermercado doasse alimentos e os responsáveis pelo Atacadão fizeram um acordo e entregaram um total de 150 cestas básicas.

De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), a gerência do estabelecimento fez um acordo com os manifestantes e ninguém foi preso. No entanto, um boletim de ocorrência foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Segundo o movimento, as manifestações acontecem por conta do desperdício de comida no país e do faturamento das redes de supermercados brasileiras. No DF, segundo a nota, o MLB tinha programado o ato em uma das filiais da rede Atacadão Dia a Dia, justamente a que aparece nas imagens. “Em 2021, a rede teve faturamento de mais de 3 bilhões”, informou.

Continua depois da Publicidade

Continua depois da Publicidade

*Com informações do Correio Braziliense