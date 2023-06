Assista: Guindaste tomba após asfalto ceder e destrói telhado de casa

Nesse sábado, 24, um guindaste tombou enquanto fazia o içamento de uma piscina e destruiu parte de uma casa no Bairro Sunflower, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Câmeras de segurança gravaram o momento do incidente.

O gerente da empresa responsável pelo guindaste, Neilton dos Santos, informou que o tombamento ocorreu após o asfalto afundar em frente da residência.

No vídeo, é possível ver um trabalhador descendo do guindaste momentos antes dele cair. A estrutura do telhado foi toda danificada após o incidente.

A residência está interditada, pois existe suspeita de que a estrutura foi comprometida. Seis pessoas estavam dentro da casa, mas ninguém saiu ferido.

Uma vistoria será realizada para apurar os danos causados.

