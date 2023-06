Assista: Homem desafia segurança da Rede Globo e entra na plateia do ‘Encontro’ com pistola escondida debaixo da roupa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre confrontos policiais, armas e mundo do crime, um vídeo publicado em 29 de maio, no YouTube, mostra um homem exibindo uma pistola no meio da plateia do programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares, na Rede Globo. O perfil que divulgou a imagem afirmou se tratar de um “clipe” caseiro. O video é de um rapper que exibe sua arma escondida entre o tênis e a calça, enquanto está sentado na plateia do programa. Logo após, o homem filma o estúdio e mostra a apresentadora Patrícia Poeta interagindo com o público. O vídeo intercala cenas da arma no programa com imagens de protestos e confrontos policiais nas ruas, incluindo o que seriam apresentações do “rapper”. Em outro momento, o homem segura uma munição enquanto mostra as logos da Rede Globo no corredor da emissora. Tudo isso ao som de rimas “motivacionais”, que citam Deus como parceiro. O Metrópoles procurou a assessoria de imprensa da Globo, que informou não saber do caso. No entanto, alguns minutos depois, o vídeo foi removido da plataforma do YouTube com a seguinte mensagem: “Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais do Globo Comunicações e Participações S/A”. Reportagem no link #TikTokNotícias

