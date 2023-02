Assista: Homem é morto com tiro após show de Wesley Safadão

Um homem morreu com um tiro no peito na madrugada deste domingo (5/2) por causa de uma briga de trânsito depois do show de Wesley Safadão, em São Luís. De acordo com o G1, o suspeito da autoria do crime é um policial militar.

Logo após o show, uma discussão de trânsito foi iniciada, até que, em dado momento, o policial sacou uma arma e efetuou um disparo contra Enildo Penha. De acordo com a Polícia Militar, o homem morreu no local.

Após o crime, o policial fugiu. Acionadas, autoridades estiveram no local e iniciaram as diligências.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra parte da confusão:

Fonte: Metrópole