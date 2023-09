Assista: Homem joga carro contra grupo, mata mulher atropelada e deixa outras pessoas feridas

Pelo menos sete pessoas foram atropeladas por um motorista desgovernado que invadiu o estacionamento do estádio municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 9. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Todas as outras receberam atendimento médico, incluindo o motorista do veículo, que está entre as três pessoas em estado grave.

A tragédia aconteceu durante a realização do Torneiro Leiteiro – Desfile das Campeãs, no município. O motorista, de 24 anos, entrou no local com o veículo em alta velocidade e jogou o carro contra as vítimas.

➡ Homem joga carro contra multidão, mata mulher e deixa feridos Motorista invadiu uma área com pedestre após briga no Estádio Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais Leia: https://t.co/LsUcLkSyfn pic.twitter.com/RcCC86R4OJ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Metrópoles (@Metropoles) September 9, 2023

Segundo testemunhas, após uma discussão, o autor pegou o carro e adentrou no local, ultrapassando as barricadas e atropelando as sete pessoas. “Ele parou o carro quando colidiu com outro veículo estacionado”, afirmou o Corpo de Bombeiros.

O homem acelerou e quebrou o gradil de proteção do espaço, cuja entrada de veículos era proibida. Ele foi espancado por populares e levado em estado grave para o HPS, onde precisou ser entubado.

