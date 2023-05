Assista: Homem mais tatuado do Brasil usa ferro de soldar para queimar pele do rosto em novo procedimento

Redação AM POST*

O tatuador, Fernando Franco Oliveira, conhecido como “Caveira”, que já ganhou o título de homem mais tatuado do Brasil em 2014, surpreendeu ao fazer outra modificação corporal extrema. Com um ferro de soldar e sem anestesia, o recordista queimou parte do rosto para formar o desenho de um arranhão.

“Foi bem louco! Passei a fazer essas modificações porque não tenho mais espaço no corpo pras tatuagens e os implantes não param na minha cabeça. Vi a técnica e estudei a anatomia do rosto pra fazer o ‘bagulho’ no meu estúdio. Eu mesmo fiz! Olha, sou resistente pra dor, mas doeu demais. Não é qualquer um que aguenta”, contou Fernando, que é dono de um estúdio de tatuagem em Tatuí.

Apesar da gravidade, o tatuador revelou que tudo ocorreu conforme o planejado e que pretende realizar o procedimento em outras partes do corpo.

Para o tatuador, que se declara como budista, as tatuagens e modificações corporais são apenas expressões artísticas e não têm relação com crenças e religiões. Ele ressalta que, apesar dos julgamentos, não bebe, não fuma ou usa drogas.

Antes e depois

Apesar da aparência “incomum”, Fernando leva uma vida normal no interior de São Paulo. Ele é casado há 27 anos e a mulher não tem nenhuma tatuagem. O casal não tem filhos.

“Ela me respeita e eu respeito ela. Ela não gosta dessas coisas de reportagem, diferente de mim. Eu não posso ver uma câmera que pulo na frente”, disse ao G1.

Antes de ser tatuador, o morador de Tatuí trabalhava como soldador, mas sofreu um acidente de trabalho e se aposentou. Desde então, ele passou a trabalhar como tatuador e montou o estúdio.