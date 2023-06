Assista: Homem sobrevive após tentativa de homicídio em frente a mercadinho

Na última quarta-feira, 31, um homem de 30 anos, não identificado, sobreviveu a uma tentativa de homicídio em um mercadinho na Avenida Rui Barbosa, em Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco. O caso aconteceu por volta das 5h50 e câmeras de segurança filmaram toda a ação.

Na gravação é possível ver que a vítima trabalhava no local e estava na frente do estabelecimento quando dois homens surgem numa motocicleta. Um deles sai com a arma em punho e dispara os tiros.

O homem é atingido, mas consegue correr para dentro do mercadinho. No entanto, o criminoso continua atirando até a vítima cair no chão e, em seguida, ele foge com o comparsa.

A vítima foi levada consciente ao Hospital da Restauração, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é considerado estável.

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar a ocorrência como tentativa de homicídio.

