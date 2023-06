Assista: Homem tem braço deslocado após levar ‘surra de bunda’ de dançarina em show

No último sábado, 10, um homem teve o braço deslocado após se voluntariar para uma ‘surra de bunda’ da dançarina Camila Silva durante um show em Monte Alegre, no Pará. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Na gravação, é possível ver ele sentado no palco, com os braços apoiados no chão quando a dançarina se posiciona para fazer a manobra. Após o movimento, os dois caem no chão, mas o braço do homem, que estava apoiado, sofre um deslocamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Camila foi muito criticada nas redes sociais depois da repercussão do vídeo. A dançarina chegou a fazer uma publicação do homem, com o braço imobilizado, em que ele afirma que não existem culpados pelo incidente.

“Eu já tinha meu braço ruim de uma bronca que tive com um menino, mas graças a Deus fez só deslocar meu braço. Eu quero agradecer muito a Deus por não ter quebrado meu braço. A DJ Méury não tem culpa, a Camila não tem culpa também. Eu subi lá de enxerido que fui”, disse.

Ela também postou uma nota de esclarecimento nos stories do Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST