Assista: Idoso de 65 anos é abandonado em padaria por filho

Um idoso de 65 anos foi abandonado pelo próprio filho, um homem de 35 anos em uma padaria localizada no Distrito do Jardim Ingá, em Luziânia, Goiás neste domingo, 23. Câmeras de circuito interno mostram os momentos do abandono parental.

Nelas é possível ver que ambos chegam ao estabelecimento por volta das 9h. O filho usa capuz e máscara, conduz o pai até umas das mesas do local. Antes de partir, ele limpa o rosto do idoso, diz alguma coisa e vai embora. Duas horas depois os funcionários começaram a desconfiar que o idoso havia sido abandonado.

A vítima precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois estava desorientado e sem se comunicar. A Polícia Militar (PM) foi acionada, verificou as imagens, identificou as placas do veículo e localizaram o endereço do filho pelo nome dele, o mesmo de quem o idoso afirmava ser o pai.

Na casa do suspeito eles questionaram pelo paradeiro do idoso, que mentiu que o pai estava no hospital. Ele foi preso, e a vítima conduzida para uma casa de acolhimento para idoso em situação de abandono.

O artigo 133 do Código Penal, prevê que “abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono” pode resultar em pena de seis meses a três anos de prisão.