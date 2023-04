Assista: Idoso faz ultrapassagem proibida em rodovia e mata duas pessoas

Redação AM POST

Nessa sexta-feira, 14, Edna Nabas Soares, de 43 anos, e seu enteado de 12 anos, Gustavo Henrique de Oliveira da Silva, morreram em um acidente na rodovia BR-153, em São Paulo. O acidente aconteceu após a motorista desviar de um veículo que fazia uma ultrapassagem em local proibido.

O carro que levava as vítimas bateu de frente com um caminhão. Nas imagens, é possível ver que a manobra irregular ocorreu sobre a ponte do Rio Tibiriçá, onde não há acostamento. Para não bater de frente com o Gol, Edna freou e acabou perdendo o controle do carro.

O acidente foi filmado pela câmera de segurança acoplada na cabine do caminhão. O veículo com a mulher e o jovem foi para o sentido contrário da pista, onde vinha o caminhão. Edna e Gustavo morreram no local.

O motorista do Gol tem 75 anos e fugiu do lugar. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar a placa do veículo e encontrá-lo, em Marília. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

O suspeito está com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida há dois anos. Ele foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde aguarda pela audiência de custódia.