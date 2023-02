Assista: Incêndio de grandes proporções destrói boate Warung Beach Club em SC

Redação AM POST*

Um incêndio de grandes proporções atingiu a boate Warug Beach Club, um dos mais conhecidos do litoral catarinense, nesta quarta-feira. Ninguém ficou ferido pelas chamas, que, segundo o Corpo de Bombeiros, destruíram cerca de 2.800m² de área, localizada no município de Itajaí. O fogo foi controlado após duas horas de incêndio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O empreendimento fica cercado por uma área de vegetação e perto da faixa de areia. A fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância. O Warung é cenário de grandes eventos de música eletrônica que atraem turistas de todo o país. O último evento aconteceu no domingo (19).

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo não se alastrou em direção a vegetação do entorno e se limitou ao espaço do clube. “Informações preliminares apontavam a existência de galões de diesel no local, no entanto o diesel estava presente dentro de 02 geradores, sendo um preservado e outro afetado pelo fogo”, disse o órgão em nota.

Conforme os bombeiros, uma pessoa que estava no local relatou que ouviu um estouro no lado centro do espaço. “Quando abriu a porta viu as labaredas já altas na parte do caixa/dj”. Uma perícia deve atestar a origem das chamas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o Warung Beach Club disse que o incêndio começou em uma das pistas do clube e que foram registrados apenas danos materiais na estrutura. “Os órgãos competentes já estão apurando os fatos”.

Imagens do incêndio têm circulado nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

🚨VEJA: Incêndio destrói o Warung Beach Club, em Itajaí. A boate é uma das baladas eletrônicas mais conhecidas do Brasil. pic.twitter.com/BVKU3MgJRQ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — CHOQUEI (@choquei) February 22, 2023

Veja como ficou o Warung Beach Club após o incêndio ocorrido na manhã de hoje. Muito triste ver a destruição 😢 pic.twitter.com/6PY5esP6FA — Greici Siezemel (@greicisiezemel) February 22, 2023

🚨🔥 CHAMAS CONTROLADAS E CENÁRIO DE DESTRUIÇÃO: Na manhã desta quarta-feira de cinzas, umas das melhores casas de música eletrônica do Brasil pegou fogo. O Warung Beach Club, em Itajaí, foi destruído pelas chamas. pic.twitter.com/PosPsj8OuY — DIARINHO (@DIARINHO) February 22, 2023