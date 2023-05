Assista: Jornal Nacional repudia ataque e expõe segurança que teria dado soco em repórter da Globo

O Jornal Nacional, desta terça-feira (30), falou sobre a agressão de seguranças do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e do do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência brasileira, contra jornalistas, que estavam fazendo cobertura, no Palácio do Itamaraty, da reunião de presidentes da América do Sul, na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

A confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No empurra-empurra, um segurança a serviço do GSI deu um soco no peito da repórter Delis Ortiz.

Uma imagem do suspeito, apontado por testemunhas, foi exposta no Jornal Nacional.

A TV Globo afirmou que repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza com a repórter Delis Ortiz e aguarda as providências a serem tomadas pelo Palácio do Planalto para a punição dos responsáveis e para evitar que episódios como este se repitam.

Redação AM POST*